بعد إيقاف نقابة الممثلين حازم إيهاب وسارة الدرزاوي.. نجوم يواجهون نفس المصير

أعلن أشرف زكي عدة قرارت خلال الفترة الأخيرة؛ بشأن إيقاف عدد من الفنانين والمطربين عن التمثيل لمشاركتهم في أعمال فنية دون الحصول علي تصريحـ اخرهم حازم سمير ومحمود الليثي وسارة الدرزاوي.

"صدى البلد" رصدت في السطور التالية أبرز هؤلاء الفنانين.

أعلنت نقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكى إيقاف كل من محمود الليثى وسارة الدرزاوى وحازم ايهاب، لمشاركتهم فى مسلسل بعنوان "ونسنى" دون الحصول على تصريح من النقابة.

كما قررت النقابة، تقديم بلاغ للنائب العام ضد المنتج عادل المغربى، والمنتج الفنى محمد جمال، أصحاب العمل، بسبب استعانتهما بفنانين لا يحملون تصريحا من النقابة

أيضا قررت نقابة المهن التمثيلية ، وقف الفنان علاء زينهم عن ممارسة مهنته بسبب عمله في مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش" مع فنانين غير نقابيين.





وقال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في بيان: "قررت وقف الفنان علاء زينهم عن ممارسة مهنته كممثل وإحالته إلى التحقيق وذلك بسبب مشاركته في مسرحية "مولد وصاحبه مجاش" كونها تضم عددًا من الممثلين غير النقابيين وهو أمر مخالف للائحة النقابة وقوانينها".





وأضاف : "كما أن علاء زينهم خالف قرارات النقابة بتعامله مع منتج تم وقفه وحذرنا من التعامل معه وهو الأمر الذي دفعنا إلى إحالته للتحقيق خاصة أنه تصدر المشهد بدلًا منهم".





وأوضح: "سيتم التحقيق مع علاء زينهم، وبعدها تصدر النقابة قرارها النهائي في عقوبة الفنان أو إلغائها".