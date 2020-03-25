فيفي عبده من المنزل: اقعدوا في بيوتكم وأنا هتواصل معاكم

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو من داخل حجرتها في أثناء اتباعها لإجراءات السلامة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وقامت بتوعية متابعيها بضرورة البقاء داخل منازلهم.





وقالت فيفى عبده في الفيديو الذى نشرته عبر إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة أنا عايزة أقولكم إنى ملتزمة في البيت، علشان خايفة على نفسي، الموضوع جد جدا بدليل إن المطارات كلها مقفولة، بدليل إن في حوادث كتير بتحصل للناس بسبب فيروس الكورونا ولا مش المكرونة، في كل أنحاء العالم، يا رب الطف بينا.





وتابعت :" يا جماعة اقعدوا ادعوا كدا إن ربنا يلطف بينا يا جماعة، بلاش تنزلوا يا جماعة إلا للضرورة القصوى، واهو هيعملوا حظر تجول، البلد كلها فاضية، حرام عليكوا اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت وانا هتراسل معاكم من البيوت، كلنا نتراسل مع بعض من البيوت، علشان خاطري بقي ولا كورة ولا مش كورة".