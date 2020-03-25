AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيفي عبده من المنزل: اقعدوا في بيوتكم وأنا هتواصل معاكم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو من داخل حجرتها في أثناء اتباعها لإجراءات السلامة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وقامت بتوعية متابعيها بضرورة البقاء داخل منازلهم.

وقالت فيفى عبده  في الفيديو الذى نشرته عبر إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة أنا عايزة أقولكم إنى ملتزمة في البيت، علشان خايفة على نفسي، الموضوع جد جدا بدليل إن المطارات كلها مقفولة، بدليل إن في حوادث كتير بتحصل للناس بسبب فيروس الكورونا ولا مش المكرونة، في كل أنحاء العالم، يا رب الطف بينا.

وتابعت :" يا جماعة اقعدوا ادعوا كدا إن ربنا يلطف بينا يا جماعة، بلاش تنزلوا يا جماعة إلا للضرورة القصوى، واهو هيعملوا حظر تجول، البلد كلها فاضية، حرام عليكوا اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت وانا هتراسل معاكم من البيوت، كلنا نتراسل مع بعض من البيوت، علشان خاطري بقي ولا كورة ولا مش كورة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح الفنانين لمحاربة فيروس كورونا

اقعد في البيت.. حملة للحد من مخاطر فيروس كورونا

طرق الفنانين في مواجهة كورونا.. إليسا تستخدم الكمامة.. وسعد لمجرد ونانسي عجرم يرفعان شعار خليك بالبيت.. وصلاح عبد الله: لا سلام بالإيد

اقعدوا في البيت.. مصرية تحكي رحلتها مع كورونا في الحجر الصحي

بيتفرج على مواقع إباحية ويمارس الجنس في التليفون مع بنات .. هيام: جوزى خان أخويا مع مراته و طلقنى

نداء من مواطن في إيطاليا للمصريين يبكي: "بلاش تعملوا زينا أبوس إيديكم"

ترشيحاتنا

في ذكري ميلاده.. صورة نادرة لـ حسين الشريف في الشيخوخة

أخبار الفن.. والد قتيل فيلا نانسي عجرم يفجر مفاجأة.. والإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

تفاصيل ضبط وافد في السعودية يبصق على عربات المتسوقين لنشر كورونا

أسامة هيكل: سنحوّل المدارس لـ حجر صحي في هذه الحالة.. شاهد

جامعة عين شمس تلغي امتحانات الميدتيرم

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا