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مرأة

ليس مستحيلاً.. مشروب ينسف الدهون ويخلصك من السموم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:57 ص
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين
لتفتيت الدهون سريعًا والحصول على بطن مسطح يمكنك تجربة المشروب الخارق التالى فهو يساعد على تفتيت دهون البطن العنيدة التى تراكمت طوال الفترة الماضية والتخلص فى الوقت نفسه من سموم الجسم وطردها إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره يقدمها موقع برايت سايد .

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المكونات:
ملعقة صغيرة من البابونج
ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر
ملعقة صغيرة من أوراق الجوافة
ملعقة صغيرة من الكمون
كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام..

فى وعاء امزجي المكونات واتركيها لمدة ساعة، صفي المشروب وتناولي كوبين يوميًا فهو يساعد على تفتيت دهون البطن العنيدة.
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