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منوعات

الفراغ وحش.. فتاة تستغل فترة العزل بطريقة غريبة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعيش العالم الآن في عزلة شديدة حتى أبناء البلد الواحد والمنزل الواحد؛ بسبب الخوف من إنتشار وباء كورونا، كما قررت معظم دول العالم فرض العزل المنزلي حفاظا على حياة مواطنيها . 
ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، استغلت فتاة بالغة من العمر 19 عامًا، فترة العزل المنزلي بطريقة غير مسئولة وسيئة قد تتسبب في مشاكل لها مستقبلاً. 

واتصلت الفتاة بخطيبها السابق؛ نظرًا للفراغ الذي تعاني منه بسبب العزل وعدم انشغالها بدراسة أو عمل، وسألته إذا كان يرغب في إعادة علاقته بها مرة أخرى؛ لأنها تعاني من الفراغ العاطفي. 

ورفض الشاب العودة للفتاة، وطلب منها عدم الاتصال برقمه مجددا، فكتبت ما حدث عبر حسابها على "فيسبوك"، وحذرت الفتيات من الفراغ الناتج عن العزل.
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