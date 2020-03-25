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منوعات

فيديو كارثي.. اعرف ما يحدث عند السعال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
السعال أحد أبرز الأعراض للفيروس التاجي "كورونا"، والذي يحذر خبراء الصحة من فكرة السعال في الهواء الطلق دون تغطية الفم وارتداء الأقنعة ، ولإثبات خطورة هذه الخطوات التي يقوم بها الأشخاص، اكتشف علماء من جامعة Bauhaus في Weimar الألمانية، ما يحدث عندما نسعل.

وأجرى العلماء تصويرًا لرجل يسعل، باستخدام طريقة تسمى طريقة Schlieren، التي تكشف تدفق الهواء بتفاصيل لا تصدق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ويظهر في مقطع الفيديو الرجل وهو يسعل بـ 6 طرق: "التنفس الطبيعي، السعال، السعال في اليد، السعال في الأكمام، السعال في قناع الغبار والسعال في قناع طبي.

وتوضح طريقة التصوير مدى انتقال السعال عبر الهواء حتى في حالة كنت ترتدي قناعًا طبيًا.

وقال البروفيسور "كونراد فولكر" أحد المشاركين في الدراسة: "عند السعال بدون حماية من الفم، يصبح من الواضح مدى انتشار الهواء الذي نتنفسه عبر الغرفة، فأفضل ما يمكن فعله هو وضع الذراع على الفم، وذلك للحفاظ على نظافة اليدين وعدم نقل أي فيروسات أو مسببات للأمراض الأخرى، من خلال ملامسة الجسم أو الأسطح".

كما أوضح الدكتور "باباك أشرفي"، وهو طبيب من Zava: "هناك القليل من الأدلة على أن أقنعة الوجه المعروضة للبيع تساعد بالفعل، يمكن للفيروس أن يدخل في الأعلى والأسفل وربما عبر الألياف".

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