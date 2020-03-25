دراسة مخيفة: فيروس كورونا قد يقضي على نصف سكان بريطانيا

يوميًا في بريطانيا يسقط ضحايا جدد بسبب فيروس كورونا، فلم يعد الخوف من الوباء يكفي بل نحتاج إلى أن يقود العلماء والأطباء الحرب حتى نخرج منها بسلام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن جامعة اوكسفورد البريطانية أطلقت دراسة جديدة تفيد بأن فيروس كورونا قد يسقط نصف سكان بريطانيا ضحايا.





وحسب ما أشارت الدراسة فإن الأعداد إذا استمرت بتلك المعدلات المرعبة، قد يكون واحدًا من كل ألف مصاب هو من يتلقى العلاج في المستشفيات لأن الأعداد قد تتخطى النصف مليون مواطن في الفترة المقبلة.





وأوضحت الدراسة أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم والمنظومة الصحية في بريطانيا أعلنت فشلها أمام ذلك الفيروس الذي قد يجتاح كل مدن بريطانيا و يسقط آلاف المصابين والوفيات .