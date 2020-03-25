نيويورك تخطط للإفراج عن عشرات السجناء بسبب انتشار كورونا

أكد عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو يو، أن الانتصار السريع على وباء كورونا ممكن فقط بإشراك الجيش الأمريكي.





وأضاف في مؤتمر صحفي أن نيويورك تستعد لإطلاق سراح نحو 300 سجين بسبب مخاوف من انتقال عدوى كورونا، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".





وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح سجناء "مختارين" خاصة ممن تزيد أعمارهم على 70 عاما.





وأشار إلى أن الإفراج قد يشمل بعض المدانين في جرائم غير عنيفة ولم يتبق على أحكامهم سوى أقل من عام.





وأكد بلاسيو أن القرار لن يشمل أي سجناء متهمون بالعنف المنزلي أو متورطين في تهم جنسية، لأن المدينة لن تشعر بالارتياح لإطلاق سراحهم في هذا الوقت.



