AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسعاركم مش هتنفع.. على الحجار يوجه رسالة للتجار.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
اشتكي الفنان على الحجار من بعض التجار الذين يستغلون الأزمة الحالية في رفع الأسعار على المواطنين بأضعافها واحتكار بعض المنتجات والسلع الضرورية لبيعها بسعر أعلى، رغم ما يمر به من الناس من ضائقه.

وطالب على الحجاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفنانين والصحفيين والإعلاميين بعمل حملات توعية لهؤلاء التجار الذين يستغلون أزمات الناس برفع أسعار السلع. 

ووجّه على الحجار رسالة للتجّار والبائعين "الأزمة دي فرصة إن الإنسان يراجع نفسه شويه ويحاسب ضميره ويشوف ولاده بياكلوا حلال ولا حرام، مش فرصه إن الإنسان يفتري على أخوه وجاره وقريبه في أسعار مش هتنفع في وقت الناس مش لاقيه تشتغل فيه لأنه كله قاعد في البيت".

يُذكر أن أعلن على الحجار أعلن اقامة حفل اون لاين وبرنامجًا من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع أسعار الكمامات بالأسواق.. سناء منصور للتجار: ناس متعرفش ربنا.. فيديو

كفاية منظرة وراجع نفسك مش دايمة لحد.. علياء عساف تهاجم محمد رمضان

هنبيع بسعر الجملة.. حقيقة زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة الفترة القادمة..فيديو

لجنة الفتوى بالأزهر: رافع الأسعار دون وجه حق برئت منه ذمة الله

ارتفاع أسعار السلع والمطهرات بالقليوبية.. الأهالى: الحاجة ولعت ومش موجودة.. والتموين: حملات مفاجئة لضبط الأسواق والمخالفين.. صور

فلوسكم حرام.. تعليق قوي من تامر أمين على جشع التجار..فيديو

ترشيحاتنا

وباء جديد.. حقيقة ظهور فيروس جديد في الصين أشد فتكاً من كورونا

الكوكب هينتحر.. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب ظهور فيروس جديد.. فيديو

التعليم العالي : كل الأمور واردة حول مصير الترم التاني للجامعات | فيديو

ترامب يعلن قرارًا عاجلاً بشأن فيروس كورونا

دعوات خبيثة.. محافظ الإسكندرية يستنكر السخرية من متظاهري كورونا

الرئيس الأمريكي : سنهزم فيروس كورونا الشهر القادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقائق.. 3 مشروبات ترفع الضغط المنخفض بدون أدوية

يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور