أسعاركم مش هتنفع.. على الحجار يوجه رسالة للتجار.. شاهد

اشتكي الفنان على الحجار من بعض التجار الذين يستغلون الأزمة الحالية في رفع الأسعار على المواطنين بأضعافها واحتكار بعض المنتجات والسلع الضرورية لبيعها بسعر أعلى، رغم ما يمر به من الناس من ضائقه.





وطالب على الحجاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفنانين والصحفيين والإعلاميين بعمل حملات توعية لهؤلاء التجار الذين يستغلون أزمات الناس برفع أسعار السلع.





ووجّه على الحجار رسالة للتجّار والبائعين " الأزمة دي فرصة إن الإنسان يراجع نفسه شويه ويحاسب ضميره ويشوف ولاده بياكلوا حلال ولا حرام، مش فرصه إن الإنسان يفتري على أخوه وجاره وقريبه في أسعار مش هتنفع في وقت الناس مش لاقيه تشتغل فيه لأنه كله قاعد في البيت".





يُذكر أن أعلن على الحجار أعلن اقامة حفل اون لاين وبرنامجًا من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".