أحمد جمال يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

وجّه الفنان أحمد جمال، الدعم لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ بعد تعرّضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.





وكتب أحمد جمال، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‎ربنا يشفيك و يعافيك و يشفي كل مريض ويرفع عنا المرض والبلاء جميعًا".





وكان تركي آل الشيخ غرد عبر تويتر: "‏لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلي فيه.. ربي لا يوريكم مكروه في غالي.. الأمراض ابتلاء من الله.. ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الأجر.. كل ماعدلت واحد يميل الثاني!".





يُذكر أن تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحية شديدة أجرى على إثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية.