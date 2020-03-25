فائدة غير متوقعة للرقص لمدة ساعة أسبوعيًا

لتعزيز صحة الدماغ إليك 3 عادات يجب إدخالها إلى روتينك اليومى لها مفعول السحر فى الحفاظ على صحة عقلك وفقا لموقع "power of positivity "





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1 - التمرين

إذا كنت تريد عقلًا صحيًا ، فأنت بحاجة إلى جسم سليم.فإن ن قضاء نصف ساعة في اليوم ببساطة للتجول يمكن أن يكون كل ما تحتاجه حقًا. حتى المهام البسيطة مثل القيام بالأعمال المنزلية



2. ممارسة اليوجا

وفقًا لعلماء الأعصاب الذين يعملون مع جامعة كاليفورنيا ، فإن لليوجا فوائد إيجابية كثيرة و يمكن لأولئك الذين يمارسون اليوجا التقليدية مصحوبة بالتأمل أن يواجهوا انخفاضًا كبيرًا في المشكلات المعرفية تعد اليوجا أفضل من معظم التمارين لتحسين الذاكرة.

3. الرقص