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مرأة

فائدة غير متوقعة للرقص لمدة ساعة أسبوعيًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:14 ص
رقص
رقص
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لمياء الياسين

لتعزيز صحة الدماغ إليك 3 عادات يجب إدخالها إلى روتينك اليومى لها مفعول السحر فى الحفاظ على صحة عقلك وفقا لموقع  "power of positivity "

1 - التمرين

إذا كنت تريد عقلًا صحيًا ، فأنت بحاجة إلى جسم سليم.فإن ن قضاء نصف ساعة في اليوم ببساطة للتجول يمكن أن يكون كل ما تحتاجه حقًا. حتى المهام البسيطة مثل القيام بالأعمال المنزلية

  • 2. ممارسة اليوجا

وفقًا لعلماء الأعصاب الذين يعملون مع جامعة كاليفورنيا ، فإن لليوجا فوائد إيجابية كثيرة و يمكن لأولئك الذين يمارسون اليوجا التقليدية مصحوبة بالتأمل أن يواجهوا انخفاضًا كبيرًا في المشكلات المعرفية تعد اليوجا أفضل من معظم التمارين لتحسين الذاكرة.

  • 3. الرقص

وفقًا لدراسة في مجلة American Geriatrics Society ، فإن التمارين والأنشطة التي تنطوي على الحركة الذهنية ، مثل الرقص ، غالبًا ما تتمتع بقدرة معرفية أقوى بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك. فيساعد الرقص لمدة ساعة واحدة فقط في الأسبوع لمساعدة أولئك الذين يعانون من التدهور المعرفي ، مما يعزز تفكيرهم الإيجابي.

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