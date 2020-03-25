اقتصاد العالم في 2050.. دولة أفريقية بين الكبار.. وأمريكا تتراجع

وسط توقعات بعرقلة نمو الاقتصاد العالمي في ظل تحديات وأزمات دولية مختلفة، تشير تقارير إلى احتمالية تضاعف حجم الاقتصاد العالمي ومواصلته النمو بشكل متسارع ليصل إلى ذروته في 2050.





وتستند مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" في تقريرها عن شكل الاقتصاد في دول العالم بحلول عام 2050، على عدة تغيرات في الأسواق، على رأسها الأسواق الصاعدة؛ مما قد يقلب موازين القوى الاقتصادية خلال العقود المقبلة.





وخلال تقريرها، توقعت أن تنمو اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى أسرع مرتين مقارنة بالاقتصادات العالمية المتقدمة.





وأوضحت أنه بحلول عام 2050 ستصبح 6 من اقتصادات الأسواق الصاعدة ضمن أقوى اقتصادات في العالم، بل ستتجاوز الولايات المتحدة.





ورأى التقرير وفقا لخبراء أن أمريكا ستهبط من المرتبة الثانية إلى الثالثة، أما اليابان، ستهبط من المرتبة الرابعة إلى الثامنة، وألمانيا ستهبط من الخامسة إلى التاسعة.





في المقابل توقعت المؤسسة صعود بعض الدول المتواضعة اقتصاديا، مثل نيجيريا، فيتنام والفلبين ضمن أكبر اقتصادات العالم خلال العقود المقبلة.





ففي نيجيريا مثلا التي تعد واحدة من أقوى اقتصادات القارة السمرا، يتوقع التقرير أنه بحلول 2050، أن تصعد نيجيريا من المرتبة 22 إلى المرتبة 14 ضمن أكبر اقتصادات العالم، وذلك رغم الفساد الذي ينتشر في البلاد والمعارك التي تخوضها الحكومة لمواجهته.





ورغم ذلك، يشعر النيجيريون بتفاؤل حول مستقبل البلاد التي تحاول استغلال مواردها بشكل جيد.





وفي دولة أخرى مثل البرازيل، توقع التقرير ان تصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم بحلول 2050، وبذلك تتخطى اليابان وألمانيا وروسيا.





كما شهد الاقتصاد البرازيلي نموا ملحوظا في العقود الأخيرة ، بفضل وفرة الموارد الطبيعية، إلا أن الحكومة غارقة في مواجهة الفساد والتضخم الذي تزايد بشكل كبير في السنوات الماضية.





وأصبحت البرازيل رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يعتمد البرازيليون على خدمات الدفع الإلكتروني مثل "بايبال" و"فينمو" وغيرها في حياتهم اليومية منذ أكثر من 20 عاما.





وأظهرت البلاد بوادر تعافي مؤخرا من موجة الكساد التي عصفت بالبلاد في عام 2016.





كما توقعت المؤسسة أن تشهد الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية، طفرة اقتصادية، لتصبح في 2050 ثاني أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية.



