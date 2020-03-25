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أخبار البلد

مجلس السيادة السوداني ينعى وزير الدفاع: شهيد من أجل استقرار البلاد وعزتها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:36 ص
الفريق أول ركن عبد
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أ ش أ
 نعي رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر.

وقال مجلس السيادة، في بيان: "وزير الدفاع اختاره الله تعالى إلى جواره اليوم، بعاصمة دولة جنوب السودان، شهيدا وهو يدافع ويكافح من أجل استقرار السودان وسلامه وعزته".

وأضاف البيان: "ظل الفقيد طيلة فترة حياته العملية مثالا للبذل والعطاء والتفاني من أجل الوطن وعزته ورفعته، ومجلس السيادة إذ ينعيه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم السودان وشعبه، وأسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه، الصبر وحسن العزاء".
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