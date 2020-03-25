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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: عزل ذاتي لمدة أسبوعين للوافدين من الولايات المتحدة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:32 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أ ش أ
أقرت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تعزيز إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الولايات المتحدة ابتداءً من بعد غد، الجمعة؛ في ضوء ازدياد إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه بموجب القرار، ينبغي على الوافدين من الولايات المتحدة الذين تظهر عليهم أعراض مرضية لكورونا، الخضوع للتشخيص الطبي، بينما يبقى العائدون والأجانب بإقامة طويلة المدى الذين لا يعانون من أعراض مرضية لكورونا، في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وبالنسبة لحالات ظهور أعراض مرض كورونا على الوافدين من الولايات المتحدة، يدخل المشتبه فيهم إلى المركز الطبي في المطار، لإجراء فحوصات كورونا، وفي حال ظهور النتيجة إيجابية، سيتم تحويلهم إلى مركز العلاج الطبي أو السماح بالدخول لمن ظهرت نتائج فحوصاتهم سلبية.

يشار إلى أن 80% من الوافدين من الولايات المتحدة كوريون عائدون من الدراسة ورحلة الأعمال، ويتم إلزام الكوريين والأجانب لإقامة طويلة المدى من بين القادمين وليس لديهم أعراض مرضية بالبقاء في عزل ذاتي لمدة أسبوعين.
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