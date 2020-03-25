تحديد موعد عودة الدوري الياباني

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الدوري الياباني لكرة القدم قرر تأجيل استئناف مبارياته حتى مايو، بسبب فيروس كورونا

وسيستكمل الدوري الياباني مبارياته في 9 من مايو، والدرجة الثانية في الثاني من مايو.





وكانت رابطة الدوري الياباني قد قررت في وقت سابق تأجيل كل المنافسات المحلية حتى 15 مارس الماضي خوفا من انتشار فيروس كورونا.



