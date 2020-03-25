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رياضة

تحديد موعد عودة الدوري الياباني

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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نور عادل
ذكرت وكالة كيودو للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الدوري الياباني لكرة القدم قرر تأجيل استئناف مبارياته حتى مايو، بسبب فيروس كورونا
وسيستكمل الدوري الياباني مبارياته في 9 من مايو، والدرجة الثانية في الثاني من مايو.

وكانت  رابطة الدوري الياباني قد قررت في وقت سابق تأجيل كل المنافسات المحلية حتى 15 مارس الماضي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وجاء وقتها ذلك القرار بعد ساعات من تأجيل مباريات كان من المفترض إقامتها في الكأس المحلية في اليابان يوم الأربعاء، وتم تأجيل انطلاقة الدوري الكوري يوم الاثنين، كما أجل الاتحاد الآسيوي مباريات الفرق الصينية في دوري أبطال آسيا.
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