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أخبار العالم

بعد إصابة 1930 إسرائيليا.. تل أبيب تحاول السيطرة على كورونا بإجراءات مشددة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:46 ص
سمر صالح
عقدت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، مناقشات هاتفية بشكل استثنائي، بسبب فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ إجراءات وقائية للجمهور بعد وصول عدد إصابات كورونا إلى 1930 والوفاة إلى 3 حالات.

 ولم توافق الحكومة على طلب وزارة الصحة، بفرض الحظر الكلي في إسرائيل، متبنية بذلك موقف وزارة المالية، الداعية إلى الاكتفاء بفرض حظر جزئي.

وسمحت الحكومة للمواطنين، بالخروج لفترة قصيرة فقط من البيوت، لمسافة أقصاها 100 متر، وتقليص عمل المواصلات العامة بشكل ملموس، ولكنها ستظل تعمل. كما فرضت الحكومة لأول مرة عقوبات على منتهكي هذه التوجيهات. ويمكن للشرطة الإسرائيلية أن تفرض غرامة مالية، أو السجن الفعلي لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وسيقوم مفتشو مختلف البلديات اعتبارا من الأربعاء، بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجاريةـ التي تخرق التعليمات، وستدخل هذه التوجيهات الجديدة حيز التنفيذ عصر الأربعاء. وكان نتنياهو قد استثنى الثلاثاء، إرساليات المطاعم من الإغلاق، علما أن الحظر لا يشمل الخروج من البيوت لشراء الطعام والدواء.

وفي سياق متصل، توصلت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، ووزارة المالية والتعليم، إلى اتفاق مع نقابة المعلمين، على استئناف التعليم عن بُعد عبر شبكة الإنترنت، في ظل إغلاق المدارس وفرض الحجر على الطلاب والمعلمين. وينص الاتفاق على أن يداوم المعلمون 9 أيام في العطلة الصيفية المدرسية الطويلة.

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