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منوعات

انخفاض قياسي في مبيعات المتاجر الكبرى في اليابان بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
توقع اتحاد المراكز التجارية في اليابان انخفاض المشتريات المعفاة من الجمارك بنسبة 80% في الشهر الحالي.

وكشفت بيانات رسمية أن مبيعات المراكز التجارية الكبرى في اليابان من المرجح أن تنخفض بنسية 40% في شهر مارس الحالي مقارنة بالعام الماضي مما يعد أكبر معدل انخفاض على الإطلاق ويرجع ذلك جزئيا إلى الانخفاض الحاد في عدد الزوار الأجانب بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه حتى الآن فإن التراجع القياسي المسجل في المبيعات يبلغ 20.8% وتم تسجيله في مارس عام 1998.

وكانت مبيعات بعض المراكز التجارية قد سجلت تراجعا بنسبة 12.2% في شهر فبراير الماضي مع انخفاض إجمالي عدد العملاء بنسبة 10% على أساس سنوي حيث امتنع الكثير من الناس في اليابان من الخروج من منازلهم خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
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