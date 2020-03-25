بعد انتشار فيروس كورونا في لبنان.. إليسا تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

خضعت الفنانة اللبنانية اليسا للحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في لبنان وارتفاع عدد حالات المصابين، وفي هذه الأثناء تتواصل النجمة اللبنانية مع جمهورها عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وردت إليسا على تغريدة أحد متابعيها: "كيف حالك"، لترد اليسا :" انا خير ما دامت كورونا بعيدة عني وعنكم".





كانت إليسا طالبت الرئيس اللبناني ميشيل عون رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال في لبنان بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.







