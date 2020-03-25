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تعليم

جهود متواصلة لجامعة القناة لتنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:06 ص
جامعة القناه
جامعة القناه
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انجي هيبة
اكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن أجهزة الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن من ضمن الإجراءات ،تعليق الدراسة فى الجامعات لمدة اسبوعين و نفذت جامعة القناة إجراءات حاسمة للوقاية من الفيروس أبرزها أعمال التعقيم والتطهير وكما رفعت أجهزة الجامعة حالة الطوارئ واتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.
جاء ذلك اثناء تفقدها لمكينات صرف الرواتب العاملين بالجامعة وذلك للتأكد من تطبيق كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن وأشادت الدكتورة ماجدة هجرس بالتواجد المستمر لنواب رئيس الجامعة ، والوكلاء ورؤساء الأقسام، وأمناء المساعدين وأمناء الكليات، وجميع القيادات الإدارية داخل الكليات على مدار الأسبوعين، لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية.

 واضافت ان إدارة الجامعة قامت بتعقيم كافة المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى الجامعة وكذلك الكليات داخل وخارج الحرم الجامعى، فى ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم التي تشمل كافة المباني والمنشآت والمعامل الجامعية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

واشارت إلى ان المستشفي الجامعي اتخذت اجراءات التعقيم منذ اكثر من اربعة اسابيع مع تواجد الأطباء والتمريض وجاهزيتهم للكشف عن اي حالات طارئة وتوفير كافة المستلزمات الطبية وأجهزة المسح الحراري في الكليات المختلفة وذلك قبل قرار إيقاف الدراسة وأوضحت رئيس الجامعه انه تم بالمدن الجامعية عملية التعقيم قبل القرار الرئاسي حيث تتم عملية التعقيم اثناء تواجد الطلاب و بعد مغادرتهم للمدن الجامعية .

  وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة ان هناك متابعة يومية وقياس لرجع صدي الطلاب عن التعليم عن بعد لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب الجامعة مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة ، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة ومدي تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين. 

و قامت الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع الكليات بالتنبيه علي عمداء ووكلاء الكليات بالتواجد بمقر الكليات بالتنسيق مع عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام ومدرسي المواد برفع المحاضرات علي صفحات الكليات والمنصة الإلكترونية وذلك تطبيقا لخطة الوزارة في التعليم الإلكتروني .

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكتروني المتاحة للاستمرار في العملية التعليمية وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.  


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