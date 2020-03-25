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أخبار العالم

اليابان وأمريكا تتفقان على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:10 ص
اليابان وأمريكا تتفقان
اليابان وأمريكا تتفقان على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت اليابان، الأربعاء، عن تطوير عقاقير ولقاحات مضادة لفيروس كورونا؛ وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال يوشيهيد سوجا، المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن هذا التعاون تم الاتفاق عليه خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استغرق 40 دقيقة.

وتناول الجانبان أيضًا قرار تأجيل دورة الألعاب الاولمبية التي كان من المقرر إقامتها في طوكيو الصيف المقبل لمدة عام بسبب انتشار الفيروس.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لقرار التأجيل واصفا إياه بأنه «قرار سديد وعظيم للغاية».

وأضاف أن الجانبين شددا على أنهما سيعملان عن كثب على إقامة دورة الألعاب «كدليل على أن البشرية قد تغلبت على عدوى الفيروس الجديد».

وكانت طوكيو قد أعلنت أمس الثلاثاء أن آبى اتفق مع رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا؛ وذلك بعدما كان من المقرر ان تنطلق في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.

هذا وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كوررونا حول العالم إلى ما يقرب من نصف مليون حالة، في أكثر من 170 دولة انتشر بها الوباء.

وبحسب الإحصائيات الدولية، فإن كورونا أودى بحياة نحو 4100 شخص حول العالم.

بينما ارتفع عدد الإصابات في  نحو 170 دولة إلى أكثر من 418 ألف حالة إصابة، في انتشار بشكل متسارع للفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة" "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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