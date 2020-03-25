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مرأة

للسيدات.. مشروبات مهمة تفيد صحة الطفل أثناء الحمل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:21 م
مشروبات للحامل
مشروبات للحامل
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نهى هجرس
يحتاج جسم الإنسان إلى تناول العديد من الأطعمة الصحية التي تمده بالطاقة، والمشروبات المفيدة، وخاصة السيدات في فترة الحمل. 

وكشفًا عن ما قدمة موقع "boldsky" إليكِ أهم المشروبات التي يفضل تناولها فى فترة الحمل.

- العصائر
العصائر مشروبات رائعة لتناولها أثناء الحمل، ولكن ضع في اعتبارك أنه نظرًا لأن العصائر تحتوي على نسبة عالية من السكر، فقد يؤدي شرب العصائر إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل عام، لذلك حاول اختيار الطعام الذي يحتوي على نسبة سكر أقل، مثل الكيوي والكرز والفراولة والأفوكادو.

- الحليب
الحليب غني بالكالسيوم والبروتين ، وهو مشروب موصى به للغاية للأم الحامل، بينما يحتوي الحليب منزوع الدسم على نفس نسبة البروتين والكالسيوم الموجودة في النسخة الكاملة من الكريمة ، فإن الحليب منزوع الدسم يحتوي على نسبة أقل من الدهون

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- ماء جوز الهند
 مشروب منعش بشكل كبير ، ماء جوز الهند هو مصدر جيد لمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي، ويساعد ماء جوز الهند في خفض ضغط الدم، ومفيد أيضًا للأم الحامل لأنه يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم أيضًا.

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