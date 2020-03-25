AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سوق النيل يتحدى كورونا في السلام.. والأهالي يستغيثون بمحافظ القاهرة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:18 ص
سوق النيل في السلام
سوق النيل في السلام
Advertisements
عبد العزيز جمال
أرسل هشام العمرى من سكان حي السلام شكوى لموقع صدى البلد بسبب سوق أسفل منزله.

وقال هشام في رسالته: "استغاثة إلى محافظ القاهرة جميع الوزارات كلهم فى اجتماعات دورية بسبب انتشار فيروس كورونا وهنا في سوق النيل بيقام كل يوم في منطقتي".

وتابع: "مش كفاية كل يوم قرف من الباعة الجائلين المحتلين أمام منازلنا لا كمان سوق أسبوعي حسبنا الله ونعم الوكيل، سوق النيل في بلوك ٤ مدينة السلام حى أول محافظة القاهرة".

يذكر أن محافظة القاهرة قررت منع إقامة أي أسواق منعا لأي تجمعات بسبب فيروس كورونا.

واتخذت محافظة القاهرة  إجراءات مشددة لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة كأحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.

وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. 7 قرارات عاجلة من محافظ القاهرة.. تعرف عليها

انقطاع المياه يشكل خطرا على إيتاى البارود بسبب كورونا.. والأهالى يستغيثون بالمسئولين

هل نجحت محافظة القاهرة في منع الأسواق بسبب كورونا؟ المحافظ يجيب

شاهد.. ماذا فعل كورونا في سوق السيارات بمدينة نصر

شاهد .. ماذا فعل كورونا في ميدان العتبة وشوارعها

القاهرة: غلق محال المخالفين لقرارات الحكومة لمدة شهر.. ورفع إشغالات العتبة.. فيديو

ترشيحاتنا

حقيقة انتشار كورونا في جدة بسبب حلاق تركي

عماد متعب يكشف تفاصيل حديثه مع حسام عاشور حول اعتزاله بالأهلي

لماذا سمي شهر شعبان بهذا الاسم ؟

إجراء عاجل من ليبيا بعد تسجيل أول إصابة بكورونا

عشان قعدة البيت.. مشروب للتنحيف وحرق الدهون

أزمة قلبية.. الجيش السوداني يؤكد وفاة وزير الدفاع في جوبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة رضيع عمره عام بـ كورونا.. ووالداه يوجهان هذه النصيحة

صحية للمناعة.. 10 اطعمة احرص على إضافتها لوجبة الإفطار

شاهد .. أسرع سيارة في العالم