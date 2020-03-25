سوق النيل يتحدى كورونا في السلام.. والأهالي يستغيثون بمحافظ القاهرة

أرسل هشام العمرى من سكان حي السلام شكوى لموقع صدى البلد بسبب سوق أسفل منزله.





وقال هشام في رسالته: "استغاثة إلى محافظ القاهرة جميع الوزارات كلهم فى اجتماعات دورية بسبب انتشار فيروس كورونا وهنا في سوق النيل بيقام كل يوم في منطقتي".





وتابع: "مش كفاية كل يوم قرف من الباعة الجائلين المحتلين أمام منازلنا لا كمان سوق أسبوعي حسبنا الله ونعم الوكيل، سوق النيل في بلوك ٤ مدينة السلام حى أول محافظة القاهرة".





يذكر أن محافظة القاهرة قررت منع إقامة أي أسواق منعا لأي تجمعات بسبب فيروس كورونا.





واتخذت محافظة القاهرة إجراءات مشددة لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة كأحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.





وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.