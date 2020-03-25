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محافظات

بسبب كورونا.. فض سوفين شعبيين في القليوبية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ حملة مكبرة لفض الاسواق الشعبية بقرى دندنا ومشتهر التابعين للمركز والمدينة بناءا على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

وقام مسئولى الوحدة المحلية ومجلس المدينة بفض جميع الأسواق والسويقات الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الاسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة.

واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وواصلت المحافظة من حملات تعقيم وتطهير المنشآت العامة والمصالح الحكومية وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان على ضرورة استمرار عمليات التعقيم والتطهير الكامل لكافة المنشآت والمصالح والمديريات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الهجان على ضرورة المتابعة اليومية من رؤساء المدن وتكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بأعراض المرض ومخاطره وكيفية الوقاية منه.

بسبب كورونا.. فض سوفين شعبيين في القليوبية
بسبب كورونا.. فض سوفين شعبيين في القليوبية
بسبب كورونا.. فض سوفين شعبيين في القليوبية
بسبب كورونا.. فض سوفين شعبيين في القليوبية
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