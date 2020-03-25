500 برميل يوميًا.. تعرف على مميزات المطهرات التى تنتجها القوات المسلحة.. فيديو









وأضاف الدكتور ياسر مصطفى، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن هناك 9 جهات اشتركت فى التحالف بتمويل من أكاديمية البحث العلمى وبدأ المشروع بإنتاج أكياس قابلة للتحلل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تنفذ ما يحتاجه المجتمع، موضحًا أنه جار إنتاج المطهرات التى يحتاجها السوق المصرى الآن.





وأكد أن المطهرات التى تستخدم على المسطحات تختلف عن المطهرات التى تستخدم على الأيدى، موضحًا أنه يجب على المواطنين اتخاذ اللازم ومعرفة أنه ليس كل المطهرات من الممكن استخدامها على الأيدى، مؤكدًا أن القوات المسلحة توفر المواد الأولية الكافية لإنتاج المطهرات لضخها فى الأسواق.





وتابع أن المعهد بدأ ينتج 500 برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن التحالف القومى للبتروكيماويات يعمل على إنتاج 3 أنواع مطهرات مصرية، مؤكدًا أن التحالف يعمل على مدار 24 ساعة، لكى يتوافق حجم الإنتاج مع حجم الطلب، ويعمل على تقليل أسعار الكحول.





وأردف أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى كلف بإنتاج المطهرات لكى تكفي لتطهير المعاهد البحثية والجامعات والهيئات، مطالبًا من المواطنين الالتزام بقرارات الحكومة للمرور من الأزمة بسلام والالتزام بقرار فرض حظر التجوال الذى أقرته الحكومة المصرية.

كشف الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، عن مميزات المطهرات التى تنتجها القوات المسلحة، لافتًا إلى أن معهد بحوث البترول حصدت المركز السابع على مستوى معاهد بحوث شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أن البحث العلمى فى مصر جاهز لمواجهة أى متطلبات تجد على الدولة.