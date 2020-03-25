خامات ومنتجات مجهولة.. ضبط عدة مخالفات بمصانع المنظفات في الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه جار التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية علي الصيدليات والمصانع والمحال التجارية وأماكن تصنيع وبيع المنظفات والمطهرات للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية و غلق المنشآت المخالفة والضرب بيد من حديد على التجار المخالفين لمنع أي ممارسات احتكارية للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين دون التلاعب فى الأسعار .

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه فى هذا الإطار شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تموينية على كافة الأنشطة التجارية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وأسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم ٢٥٣ جنح قسم أول العاشر ضد صاحب محل زيوت لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير المحضر رقم ٢٥٤جنح اول العاشر ضد /أحد أصحاب مصانع المنظفات والمواد الكيميائية وذلك لوجود صودا كاوية بدون فواتير وتم التحفظ على عدد ١٤ شيكارة صودا كاوية زنة الشيكارة ٢٥ كيلو على ذمة المحضر.





وأشارت إلى أنه تم تحرير المحضر رقم ٢٥٥جنح اول العاشر ضد /أحد أصحاب مصانع المنظفات والمواد الكيميائية بمنطقه c1 وذلك لوجود جراكن صابون سائل غير مدون عليها بيانات وتم التحفظ على عدد ٣٠ جركن صابون سائل على ذمة المحضر زنة الواحد ١٠ كيلو وتحرير المحضر رقم ٣٤٥٣جنح أول العاشر ضد م ا ع صاحب صيدلية المجاورة ٦ وتم التحفظ على أكثر من ٢٥٠٠ قرص دواء على ذمة المحضر.