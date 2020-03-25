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توك شو

حظر يصل لشهرين..تعرف على آخر أوضاع الجالية المصرية في بلچيكا..فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:48 ص
بلچيكا
بلچيكا
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نورهان رأفت
قال يوسف عبد القادر رئيس جمعية محبي مصر في بلچيكا، إن آخر تعليمات تلاقوها بخصوص الحظر في الشوارع ، غلق جميع صالات الألعاب والمسارح والمطاعم.

وأضاف يوسف عبد القادر عبر مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه غير مسموح للخروج إلا في حالات الطواريء، أو شراء أدوية وطعام.

وأشار، إلي أن الشعب البلچيكي ملتزم بقرارت الحكومة، والتي كانت صعبة في البداية لدي البعض.

وأوضح، أن عدد الوفيات حتي الأن في بلچيكا ١٢٧ حالة، والذي أدي لزيادة الوعي عند الشعب البلچيكي للألتزام بضوابط الحظر أكثر من الأيام الماضية .

وتابع: أن الشرطة البلچيكية تنتشر في الشوارع بشكل كبير، وهناك احتمالية لأن تزيد مدة الحظر قرابة الشهريين .
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