برلماني: استخفاف البعض بكورونا استوجب تدخل الحكومة بإجراءات مشددة

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالقرارات والإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء الى السادسة صباحا.





وأكد مشهور أن هذه القرارات تمثل خطوة جيدة وفعالة لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد التجمعات التي حدثت في محافظة الإسكندرية، وبالتالي جاء القرار إيجابيا لتحجيم حركة المواطنين بالشوارع، خاصة في ظل استخفاف البعض بخطورة وباء فيروس "كورونا" والذي يستوجب تدخل سريع من قبل الدولة لمواجهة انتشاره.



