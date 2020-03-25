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رياضة

أول تعليق من ترامب على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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نور عادل
امتدح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بتأجيل إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي كان من المزمع انطلاقها في 24 يوليو المقبل، وذلك لمدة عام.

ووصف ترامب القرار بـ"الحكيم للغاية"، خلال محادثة هاتفية جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بحسب مصادر رسمية يابانية.

ووفقا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، فإن ترامب وآبي تحدثا هاتفيا لمدة 40 دقيقة، بعد اتفاق اليابان واللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل دورة الألعاب الصيفية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سوجا، خلال مؤتمر صحفي يومي "ترامب أبدى دعمه لآبي، وقال في أكثر من مناسبة، إن قراره كان حكيما للغاية ورائعا".

وأشار المسؤول أيضا إلى أن الرئيسين اتفقا على التعاون بشكل وثيق، لإنجاح المنافسة الأولمبية "كرمز لانتصار الإنسانية على فيروس كورونا".

وجاء قرار آبي بعد طلب من أكثر من دولة، من بينها الولايات المتحدة، بتأجيل أولمبياد 2020 لحماية الرياضيين.
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