تونس تسجل رابع حالة وفاة.. ومشاورات حول إغلاق المنطقة الموبوءة

أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاة رابع شخص بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر، ومنها تسلل إلى معظم دول العالم.





ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أكد مسئول بوزارة الصحة التونسية، في تصريح للصحيفة، أنه تم تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في القصرين من بين 15 عينة تحليل؛ مشيرا إلى أنه سيتم عزلهم في المستشفى الجهوي بالقصرين.





وأكـد والي تونس الشاذلي بوعلاق، في حوار على إذاعة "شمس أف أم" اليوم، الأربعاء ، أنه تم التشاور مع الأطراف المختصة وتم طرح إمكانية غلق المنطقة الموبوءة بالكامل أو غلق على مستوى الولاية ككل لتجنب انتشار فيروس كورونا .





وفسر الوالي البؤرة بإنتشار العدوى المحلية بين الأشخاص لأن هناك من لم يلتزم بالحجر الصحي، وقال: "إذا اقتضى الأمــر غلق المنطقة الموبوءة أو الولاية فنحن سوف نذهب في هذا المسار".



