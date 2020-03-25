كل ما تريد معرفته عن الأوعية الدموية والدوالي

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة: إن الأوعية الدموية تعد جزء أساسي من الجهاز الدوري للإنسان ينتقل خلالها الدم في أنحاء الجسم، حيث توجد ثلاث أنواع رئيسية من الأوعية الدموية وهم، الشرايين المسؤولة عن نقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم، والشعيرات الدموية المسؤولة عن حدوث التبادل الفعلي للماء والمواد الكيمائية بين الدم والأنسجة، وأخيرا الأوردة وهي مسؤولة أن تحمل الدم من الشعيرات الدموية إلى القلب.

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الممنوعون من تناول الثوم وأضاف الدكتور وليد الدالي أن الشرايين عبارة عن أوعية دموية تنقل الدم من القلب إلى جميع أعضاء الجسم، وذلك لأن أغلب الشرايين أوعية غنية بالأكسجين على عكس الأوردة التي تنقل الدم إلى القلب وهي أوعية فقيرة بالأكسجين، بينما تقوم الشعيرات الدموية الدقيقة بربط الشرايين بالأوردة.



