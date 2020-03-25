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كل ما تريد معرفته عن الأوعية الدموية والدوالي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:43 ص
اسماء محمد
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة: إن الأوعية الدموية تعد جزء أساسي من الجهاز الدوري للإنسان  ينتقل خلالها الدم في أنحاء الجسم، حيث توجد ثلاث أنواع رئيسية من الأوعية الدموية وهم، الشرايين المسؤولة عن نقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم، والشعيرات الدموية المسؤولة عن حدوث التبادل الفعلي للماء والمواد الكيمائية بين الدم والأنسجة، وأخيرا الأوردة وهي مسؤولة أن تحمل الدم من الشعيرات الدموية إلى القلب.
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وأضاف الدكتور وليد الدالي أن الشرايين عبارة عن أوعية دموية تنقل الدم من القلب إلى جميع أعضاء الجسم، وذلك لأن أغلب الشرايين أوعية غنية بالأكسجين على عكس الأوردة التي تنقل الدم إلى القلب وهي أوعية فقيرة بالأكسجين، بينما تقوم الشعيرات الدموية الدقيقة بربط الشرايين بالأوردة.

وأوضح الدكتور وليد الدالي أن الشريان الأورطي يعد أكبر شرايين الدورة الدموية الجهازية ، حيث يدخل الدم الشريان الأورطي من البطين الأيسر للقلب عن طريق صمام، ومن الشريان الأورطي تحمل عدة فروع شريانية الدم إلى الرأس، بينما الشريان الرئوي هو أكبر الشرايين في الدورة الدموية الرئوية، وهو الشريان الوحيد في الجسم الذى يحمل دمًا غير مؤكسد، أما الأوردة الرئوية فهي تقوم بإعادة الدم إلى القلب مرة أخرى.
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