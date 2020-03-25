وضع مخل.. قرار جديد بشأن الجزار قاتل زوجته وبائع الخضار في الجيزة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس جزار بتهمة قتل زوجته وعشيقها بمنطقة العمرانية بالجيزة.





وفي سياق متصل كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية باشرت تحقيقات موسعة في قتل جزار لزوجته وعشيقها عقب ضبطهما في أحضان بعضهما داخل شقته بمنطقة العمرانية.





وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية بالجيزة بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة العمرانية، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين من الفحص والتحري وجود جثتين لربة منزل وبائع خضار وتمكنت مباحث العمرانية بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم مصطفي عبد الله رئيس المباحث من القبض على زوج القتيلة جزار 31 عاما، وملابسه غارقة بالدماء، وبحوزته سكين مدمّمة.









وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث أن المجني عليها زوجة المتهم تبلغ من العمر 22 عاما، عثر عليها ترتدي ملابس داخلية وبها طعنتان بالصدر كما عثر علي جثة أخرى لبائع خضراوات 24 عاما، عاري الجسد وتبين أنه مصاب بـ15 طعنة.





واعترف المتهم بقتل المجني عليهما وسرد تفاصيل الجريمة قائلا إن صاحب محل الجزارة الذي يعمل فيه طلب منه إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل وفوجئ بزوجته في أحضان القتيل الثاني تقيم علاقة جنسية معه، فقتلهما.





تحفظت قوات الشرطة علي المتهم حتى حضور النيابة العامة التي أجرت معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي القتيلين لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.