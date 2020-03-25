4 توجيهات من محافظ الأقصر لخدمة المواطنين

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية فى حى وسط وشرق مدينة الأقصر، كما شملت الجولة المرور على كوبرى المشاة أعلى السكة الحديد، وكوبرى مصطفى كامل "القراريش"، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.





خلال الجولة، وجه المحافظ تعليماته بإصلاح كوبرى مصطفى كامل وإجراء أعمال الترميمات به تمهيدًا لاستخدامه من قبل المواطنين، وترميم الأسوار وإصلاحها وطلائها والاهتمام بمستوى النظافة.





كما وجه "ألهم" بعمل مقاعد ومظلات للمواطنين أثناء انتظار وسائل المواصلات ناحية كوبرى المشاة أعلى السكة الحديد بجوار موقف سيارات الأقاليم، واستكمال أعمال طلاء الأسوار فى هذه المنطقة.





والتقى محافظ الأقصر خلال جولته بالمواطنين، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضارى اللائق بالمدينة.



