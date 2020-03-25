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ديني

دار الإفتاء للمواطنين: صلوا الجمعة ظهرا في المنزل بدون خطبة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:46 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة القادمة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر. 

بدوره، أكد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة ، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام إلى أن يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد بإذن الله تعالى ، ونؤمل في الله (عز وجل) وندعوه أن يجعل ذلك قريبًا . 

وأضاف جمعة في بيان رسمي له: أنه بالنسبة للأذان سيكون أذانًا واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن ألا صلوا في بيوتكم ، ألا صلوا في رحالكم : لتكون على النحو التالي : "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا".

وأكد وزير الأوقاف أن من يتحدثون عن حرمة غلق المساجد في الظروف الآنية إما جهلة أو أعداء للوطن والإنسانية من الجماعات الضالة وعناصرها الخائنة لدينها ووطنها. 

وأضاف الوزير في تصريح له  أن ما يُذكر عن ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآني ما لا يحتمله من جهل الجاهلين ، وينبغي تطبيق حالة الطوارئ على كل من يتحدث فيما يتصل بالأزمة الآنية من غير جهات الاختصاص ، ويجب توقيع أقصى عقوبة على من يتخذ مواقع التواصل في المتاجرة بالأزمات.
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