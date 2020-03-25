تريند الفن.. تعليق ناري من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبد العزيز بـ العوضي.. وبعد فضح زوجة قصي خولي له.. تصرف غريب من النجم السوري

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:









ما زال الفنان السوري قصي خولي يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع ابنهما "فارس".









كشف الفنان عمرو يوسف عن رأيه فى الأزمة المثارة داخل الوسط الفنى، والتى تجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من جهة، وشقيقها وائل من جهة أخرى، والتى كشف فيها عن علاقتهما سويا عبر السوشيال ميديا.













وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى جدها مؤسس الكابرتاج والميريلاند.







