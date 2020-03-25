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محافظات

حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.


وفى إطار ذلك شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمقاهي والكافيهات لبيان مدى التزام أصحابها بقرارات رئيس الوزراء وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتفعيل قرار رئيس الوزراء بشأن غلق المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم وما يماثلها.


وأسفرت الحملة التى قادها محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود و النقيب نصر الدمراني رئيس شرطة المرافق و الاإشغالات.


عن غلق محل بقرية شنديد لمخالفته لقرار رئيس الوزراء و استمرار العمل بالمحل بعد الموعد المحدد ، وتحرير 19 محضرا ضد أصحاب المحلات التجارية لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء و تصل العقوبة الي توقيع غرامة قدرها 4000 جنيه او الحبس.


وشدد رئيس المدينة علي بدء جولات المرور علي المحلات التجارية و ما يماثلها لغلقها بدءا من الساعة 5 مساء  تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مؤكدا أن من يخالف التعليمات سيتم غلق المحلات التجارية بالشمع الاحمر و اتخاذ عقوبات رادعه تجاه المخالفين.


وفى نفس السياق قاد ابراهيم الماحي مدير إدارة تموين ايتاي البارود ومدحت الناقورى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حملة للرقابة على ضبط اسعار المنتجات و ردع المخالفين عن القانون.

و أسفرت الحملة عن : تحرير  من المحاضر ضد البائعين لقيامهم بعدم الاعلان عن اسعار المنتجات المعروضة و رفع الأسعار كما تم المرور علي المحلات التجارية للتأكد من الاعلان عن اسعار المعروضات و كذلك التنبيه بالالتزام بالاسعار المحددة المعروضات.

حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء
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