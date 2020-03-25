الكشف عن كورونا في القطارات.. إجراءات رادعة لمواجهة الفيروس

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يتم الكشف على درجات الحرارة لجميع القادمين عبر قطار مطروح والاطمئنان عليهم قبل السماح بخروجهم من محطة القطار للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.





وأضاف أنه تم أيضا توفير أجهزة علي كمين مدخل مدينة مرسي مطروح للكشف علي القادمين المحافظة تحسبا لإصابة أي شخص بالمرض.





وأشار إلى ان ذلك يأتي حرصا على سلامة المواطنين مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة ومحافظ مطروح بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مداخل المحافظة للاطمئنان على سلامة جميع العابرين إلى المحافظة.



