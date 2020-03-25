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محافظات

الكشف عن كورونا في القطارات.. إجراءات رادعة لمواجهة الفيروس

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:14 م
الكشف على فيروس كورونا
الكشف على فيروس كورونا في مطروح
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ايمن محمود
أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة  الصحة بمطروح، أنه يتم الكشف على درجات الحرارة لجميع القادمين عبر  قطار مطروح والاطمئنان عليهم قبل السماح بخروجهم من محطة القطار للتأكد من  خلوهم من فيروس كورونا.  

وأضاف أنه تم أيضا توفير أجهزة علي كمين مدخل مدينة مرسي مطروح للكشف علي القادمين المحافظة تحسبا لإصابة أي شخص بالمرض.  

وأشار إلى ان ذلك يأتي حرصا على سلامة المواطنين مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة ومحافظ مطروح  بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مداخل المحافظة للاطمئنان على سلامة جميع العابرين إلى المحافظة.

وأكد الاستمرار في رفع كفاءة الأطقم الطبية والتجهيزات والمستلزمات الطبية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وخاصة الحميات والصدر لافتا إلي رفض منح أي إجازات للأطقم الطبية لجميع المستشفيات.
الكشف عن كورونا في القطارات.. إجراءات رادعة لمواجهة الفيروس
الكشف عن كورونا في القطارات.. إجراءات رادعة لمواجهة الفيروس
الكشف عن كورونا في القطارات.. إجراءات رادعة لمواجهة الفيروس
الكشف عن كورونا في القطارات.. إجراءات رادعة لمواجهة الفيروس
الكشف عن كورونا في القطارات.. إجراءات رادعة لمواجهة الفيروس
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