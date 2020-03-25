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اقتصاد

رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، وبحث سبل الارتقاء بتلك المشروعات.

وشملت جولة المهندس عادل النجار، زيارة مدرسة للتعليم الأساسى ووحدة صحية بمنطقة إبنى بيتك ٦، كما تابع درجة الاستعداد لتقديم الخدمات بهذه المشروعات، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة، وكذا التواصل المستمر والمباشر مع جهاز المدينة لإزالة أى عقبات أمام تقديم الخدمات المطلوبة.

وأكد رئيس الجهاز على تسليم باقى المدارس والوحدات الصحية بمنطقة ابنى بيتك 6 لدخولها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المنطقة تضم وحدتين صحيتين ومدرستي تعليم أساسى ومدرسة تجريبية، جارٍ تجهيزها لدخول الخدمة العام الدراسى المقبل، كما تضم مركز شباب.

وأضاف أنه تابع ما تم في المبانى الخدمية بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، والتى تشمل ٤ وحدات صحية، و ٤ حضانات وأسواق تجارية، وملاعب، وجارٍ إنشاء مركز شباب بالإضافة لـ ٤ مدارس تعليم أساسى، تم افتتاح مدرسة منها، وجارٍ التجهيز لافتتاح ٣ مدارس أخرى، و٤ مدارس ثانوى، تم تسليم واحدة منها، وجارٍ التجهيز لافتتاح ٣ مدارس أخرى للتشغيل فى الموسم الدراسى المقبل.
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