رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، وبحث سبل الارتقاء بتلك المشروعات.





وشملت جولة المهندس عادل النجار، زيارة مدرسة للتعليم الأساسى ووحدة صحية بمنطقة إبنى بيتك ٦، كما تابع درجة الاستعداد لتقديم الخدمات بهذه المشروعات، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة، وكذا التواصل المستمر والمباشر مع جهاز المدينة لإزالة أى عقبات أمام تقديم الخدمات المطلوبة.





وأكد رئيس الجهاز على تسليم باقى المدارس والوحدات الصحية بمنطقة ابنى بيتك 6 لدخولها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المنطقة تضم وحدتين صحيتين ومدرستي تعليم أساسى ومدرسة تجريبية، جارٍ تجهيزها لدخول الخدمة العام الدراسى المقبل، كما تضم مركز شباب.



