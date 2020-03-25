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أخبار العالم

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. كورونا يضرب الاقتصاد والبطالة تقفز لـ 20%

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:24 م
كورونا يضرب الاقتصاد
كورونا يضرب الاقتصاد والبطالة تقفز لـ 20%
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سمر صالح
ارتفعت نسبة البطالة في صفوف سكان الكيان الإسرائيلي إلى أعداد غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، حيث وصلت النسبة اليوم، الأربعاء، إلى نحو خُمس السكان.


ووفقًا للمعطيات التي نشرها موقع "والاه" العبري؛ فقد وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 19.6%، وذلك على ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا والشلل الذي أصاب القطاعات التجارية والصناعية الإسرائيلية.


وبين الموقع أن العدد وصل إلى 815,727 ألف عاطل عن العمل، غالبيتهم تم تسريحهم من العمل في إجازة غير مدفوعة الأجر وقدموا طلبات للحصول على بدل بطالة من التأمين الوطني الإسرائيلي.


في حين يتوقع استمرار ارتفاع الأرقام في ظل الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وبموجبها سيعمل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مقلص جدًا.

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