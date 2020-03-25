يحدث للمرة الأولى.. اجتماع افتراضي لمجلس الأمن بسبب كورونا

عقد مجلس الأمن اجتماعا افتراضيا عبر خاصية الفيديو، حول مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والوضع في البلاد، وفق ماذكرت شينخوا .





والاجتماع غير الرسمي هو أول عمل للمجلس منذ 13 مارس ، وتبع الإجراءات التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لاحتواء COVID-19 في مقر الأمم المتحدة ، بما في ذلك الإغلاق الجزئي للمباني.





استمع أعضاء المجلس إلى إحاطات إعلامية من ليلى زروقي ، رئيسة بعثة حفظ السلام المعروفة بالاختصار الفرنسي لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجين بيير لاكروا ، وكيل عام الأمم المتحدة لعمليات السلام.





أقر أعضاء المجلس بتحسن الوضع السياسي والأمني ​​في معظم أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وشددوا على أن التعاون المستمر بين أعضاء الائتلاف الحاكم والتزامهم بالحوار السياسي الواسع أمران حاسمان لزيادة التطبيع في البلاد ، وفقًا للعناصر الصحفية التي قدمتها البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة المجلس لشهر مارس.





كما شجع أعضاء المجلس حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة جهودها للإصلاحات السياسية.





وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار عدم الاستقرار في شرق البلاد ، ورحبوا بالتزام الحكومة بالعمل مع البعثة في مواجهة التحديات الأمنية.









وشجع أعضاء المجلس الحكومة على العمل مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن العمل على الاتفاق الانتقالي من أجل الخروج المستدام للبعثة ، بما في ذلك استراتيجية مشتركة ومعايير للانسحاب.









وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الحالي ، وخاصة وباء الحصبة الحالي ، ودعوا الشركاء إلى زيادة دعمهم. ورحبوا بالتقدم المحرز في مكافحة فيروس إيبولا ، مشيرين إلى عدم وجود حالات جديدة خلال الشهر الماضي.









ورحبوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات الكونغولية لاحتواء COVID-19 ، ودعوا الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع السلطات الكونغولية لمنع المزيد من انتشار الفيروس ، مع ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة.