AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يحدث للمرة الأولى.. اجتماع افتراضي لمجلس الأمن بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
عقد مجلس الأمن  اجتماعا افتراضيا عبر خاصية الفيديو، حول مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والوضع في البلاد، وفق ماذكرت شينخوا .

والاجتماع غير الرسمي هو أول عمل للمجلس منذ 13 مارس ، وتبع الإجراءات التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لاحتواء COVID-19 في مقر الأمم المتحدة ، بما في ذلك الإغلاق الجزئي للمباني.

استمع أعضاء المجلس إلى إحاطات إعلامية من ليلى زروقي ، رئيسة بعثة حفظ السلام المعروفة بالاختصار الفرنسي لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجين بيير لاكروا ، وكيل عام الأمم المتحدة لعمليات السلام.

أقر أعضاء المجلس بتحسن الوضع السياسي والأمني ​​في معظم أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وشددوا على أن التعاون المستمر بين أعضاء الائتلاف الحاكم والتزامهم بالحوار السياسي الواسع أمران حاسمان لزيادة التطبيع في البلاد ، وفقًا للعناصر الصحفية التي قدمتها البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة المجلس لشهر مارس.

كما شجع أعضاء المجلس حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة جهودها للإصلاحات السياسية.

وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار عدم الاستقرار في شرق البلاد ، ورحبوا بالتزام الحكومة بالعمل مع البعثة في مواجهة التحديات الأمنية.


وشجع أعضاء المجلس الحكومة على العمل مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن العمل على الاتفاق الانتقالي من أجل الخروج المستدام للبعثة ، بما في ذلك استراتيجية مشتركة ومعايير للانسحاب.


وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الحالي ، وخاصة وباء الحصبة الحالي ، ودعوا الشركاء إلى زيادة دعمهم. ورحبوا بالتقدم المحرز في مكافحة فيروس إيبولا ، مشيرين إلى عدم وجود حالات جديدة خلال الشهر الماضي.


ورحبوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات الكونغولية لاحتواء COVID-19 ، ودعوا الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع السلطات الكونغولية لمنع المزيد من انتشار الفيروس ، مع ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في ليبيا فضيحة

الأمم المتحدة تؤكد إصابة 51 من موظفيها بفيروس كورونا القاتل

ترشيحاتنا

الأهلي مش محتاج لعِّيبة الزمالك.. أبرز 10 تصريحات لـ رمضان صبحي مع إبراهيم فايق

بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تتأهب لشراء أجهزة تنفس صناعي من دول خليجية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020

المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 15 عاما لـ 4 آخرين في خلية داعش الجيزة

767 إصابة كورونا.. ما مصير جثة الأفغانى المتوفى في السعودية

ابتلاء من الله.. تركي آل الشيخ يتحدث عن مرضه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل