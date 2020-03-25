الانتهاء من أعمال تعقيم منطقة كوم الناضورة الأثرية في الإسكندرية

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم منطقة كوم الناضورة الأثرية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن أعمال التطهير تمت بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكد متولي في تصريحات صحفية إنه جار عمل تعقيم شامل للمناطق الأثرية تباعا في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



كان المجلس الأعلى للآثار، قد أعلن عن غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بالجمهورية، حتى ٣١ من الشهر الجاري، وذلك للتعقيم والتطهير، وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.