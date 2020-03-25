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اقتصاد

اتحاد الغرف يدعو المواطنين للالتزام في التعامل مع المحال والسلاسل التجارية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ناشد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة المواطنين الالتزام  في التعامل مع المحال والسلاسل والمراكز التجارية وعدم التزاحم في ظل توافر كافة السلع والمعروض الذي يكفي الاحتياجات ويزيد.

جاء ذلك في أول يوم من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجوال الذي سيبدأ اليوم الأربعاء ولمدة خمسة عشر يومًا.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك تكاتفا بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير كافة السلع لضبط السوق والحفاظ على استقراره في ظل هذه الظروف ، ولذلك علي المواطنين شراء احتياجاتهم الطبيعية حتي لا يحدث زحام على السوبر ماركت ومحال السلع الغذائية ، وأنه لابد أن تكون معدلات الاستهلاك طبيعية.

وناشد"العربي" جميع فئات الشعب المصري الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية التي أصدرتها الدولة تجنبًا للعقوبات وحفاظًا على صحة الجميع لعبور هذه الظروف الاستثنائية.

وشدد على الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة هذه الأزمة، ونتمني من الله أن يحفظ مصر وشعبها من أي سوء ونتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.

واختتم رئيس اتحاد الغرف التجارية تصريحه، مؤكدا أن غرف العمليات" إدارة الأزمات" بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في حالة طوارئ لمتابعة السوق ورصد حركة السلع والكشف عن أي مستجدات به والإعلان عنها أولًا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ علي استقرار السوق دعمًا للمواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية.
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