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فن

يوم من العمر المتبقى.. شاهد آخر ظهور لـ سيمون عبر إنستجرام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى
شاركت الفنانة سيمون جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سيمون في الصورة بلوك نهاري مرتدية نظارة شمسية وتجلس داخل سيارتها وعلقت على الصورة قائلة: "يوم جديد من العمر المتبقي".


وتعود الفنانة سيمون مرة أخرى للغناء من خلال طرح أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "اسهر بقى لوحدك" من خلال قناتها الخاصة عبر يوتيوب والتى انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة وهى من كلمات محمد ناصر وألحان وجيه عزيز توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية أسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى، وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى، واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى"  تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
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