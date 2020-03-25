سعر الكيلو 90 جنيها.. افتتاح 4 منافذ لتوزيع اللحوم البلدية لمواجهة ارتفاع الأسعار

صرح المهندس سيد حرزالله بتوفير منافذ بيع اللحوم البلدى مخفضه سعر الكيلو ٩٠ جنيها للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وجشع بعض الجزارين .
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الطبية ومصانعها من الحظر
وأضاف حرز الله بأنه، تم تفعيل ٤ منافذ لبيع اللحوم البلديه
بناحيه البارودية وكوبري النويري وميدان الحواتم واسفل الكوبري العلوي نهايه شارع الورشة.
وأكد مدير عام التموين أنه سيتم
افتتاح ٦ منافذ لحوم أخري بمدينة الفيوم ليصل
عدد منافذ بيع اللحوم البلديه 10 منافذ بمدينة الفيوم وأماكن المنافذ الجديده هي: دار الرماد بجوار سور المستشفي العام، ومنفذ مدخل قحافه أمام مركز الشباب ومنفذ مدخل السهراية، ومنفذ بميدان الشيخ حسن، ومنفذ الصوفي أمام موقف طبهار، ومنفذ بالبحاري امام مدرسه صبري البكباشي .
وقال حرز الله إنه
سيتم زيادة عدد المنافذ بباقي مراكز المحافظة بعد الانتهاء من بندر الفيوم، نظرًا لإقبال المواطنين الكبير على شراء اللحوم البلدية.