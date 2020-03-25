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محافظات

سعر الكيلو 90 جنيها.. افتتاح 4 منافذ لتوزيع اللحوم البلدية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرح المهندس سيد حرزالله بتوفير منافذ بيع اللحوم البلدى مخفضه سعر الكيلو ٩٠ جنيها للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وجشع بعض الجزارين .


وذلك بناء على تعليمات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتوفير اللحوم البلديه بأسعار مناسبة للمواطن الفيومي.

 

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وأضاف حرز الله بأنه، تم تفعيل ٤ منافذ لبيع اللحوم البلديه بناحيه البارودية وكوبري النويري وميدان الحواتم واسفل الكوبري العلوي نهايه شارع الورشة.

 

وأكد مدير عام التموين  أنه  سيتم افتتاح ٦ منافذ لحوم أخري بمدينة  الفيوم ليصل عدد منافذ بيع اللحوم البلديه 10 منافذ بمدينة  الفيوم وأماكن المنافذ الجديده هي:  دار الرماد بجوار سور المستشفي العام،  ومنفذ مدخل قحافه أمام مركز الشباب ومنفذ مدخل السهراية، ومنفذ بميدان الشيخ حسن، ومنفذ الصوفي أمام موقف طبهار، ومنفذ بالبحاري امام مدرسه صبري البكباشي .

 

وقال حرز الله  إنه سيتم زيادة عدد المنافذ بباقي مراكز المحافظة بعد الانتهاء من بندر الفيوم، نظرًا لإقبال المواطنين الكبير على شراء اللحوم البلدية.

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