سعر الكيلو 90 جنيها.. افتتاح 4 منافذ لتوزيع اللحوم البلدية لمواجهة ارتفاع الأسعار

صرح المهندس سيد حرزالله بتوفير منافذ بيع اللحوم البلدى مخفضه سعر الكيلو ٩٠ جنيها للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وجشع بعض الجزارين .





وذلك بناء على تعليمات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتوفير اللحوم البلديه بأسعار مناسبة للمواطن الفيومي.

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وأضاف حرز الله بأنه، تم تفعيل ٤ منافذ لبيع اللحوم البلديه بناحيه البارودية وكوبري النويري وميدان الحواتم واسفل الكوبري العلوي نهايه شارع الورشة.

وأكد مدير عام التموين أنه سيتم افتتاح ٦ منافذ لحوم أخري بمدينة الفيوم ليصل عدد منافذ بيع اللحوم البلديه 10 منافذ بمدينة الفيوم وأماكن المنافذ الجديده هي: دار الرماد بجوار سور المستشفي العام، ومنفذ مدخل قحافه أمام مركز الشباب ومنفذ مدخل السهراية، ومنفذ بميدان الشيخ حسن، ومنفذ الصوفي أمام موقف طبهار، ومنفذ بالبحاري امام مدرسه صبري البكباشي .

وقال حرز الله إنه سيتم زيادة عدد المنافذ بباقي مراكز المحافظة بعد الانتهاء من بندر الفيوم، نظرًا لإقبال المواطنين الكبير على شراء اللحوم البلدية.