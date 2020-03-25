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توك شو

شاهد.. رد فعل مذيعة تخضع لفحص كورونا بمجلس الوزراء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:10 م
مذيعة اكسترا نيوز
مذيعة اكسترا نيوز تخضع للكشف عن الحرارة بمجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، جولة لأول مرة في مقر مجلس الوزراء للاطلاع على آخر الإجراءات وما يدور في الكواليس داخل المجلس بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.


وخضعت مذيعة اكسترا نيوز للكشف على الحرارة في مدخل المجلس للتأكد من سلامة صحتها، وبعدها قامت  المذيعة بعمل جولة مع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم إنشاء صندوق لدعم العمالة المؤقتة غير المنتظمة التي فقدت عملها بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كانت مدروسة وفي وقتها، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الأزمة تم وضع سيناريوهات
كل سيناريو يتناسب مع المرحلة التي وصلنا لها فيما يتعلق بأزمة كورونا



وتابع المستشار نادر سعد، خلال حواره في قناة "اكسترا  نيوز"، أنه يتم الكشف على كل من يدخل المجلس بكواشف الحرارة بما فيهم الوزراء ورئيس الوزراء ذات نفسه.

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