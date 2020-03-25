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لأول مرة فى تاريخه.. انعقاد مجلس الأمن الدولى عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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آيات أحمد

أفادت فضائية " اكسترا نيوز"، بأن مجلس الأمن الدولي، عقد امس الثلاثاء اجتماعا للمرة الأولى في تاريخه عبر خاصية الفيديو كونفراس، حيث شهدت الجلسة صعوبات تقنية عدة بحسب مصادر دبلوماسية بالامم المتحدة.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح". وأضاف لوكالة فرانس برس "القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقًا". وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن الذي تتولى الصين رئاسته لشهر مارس لم يكن أكثر نشاطًا منذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 مارس. والجلسة غير الرسمية التي عقدت الثلاثاء كانت بمثابة "اختبار"، وفق مصدر دبلوماسي، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. وأجريت دون حضور وسائل إعلام، بمشاركة سفراء أو مساعدين معزولين داخل بيوتهم من خلف شاشات حواسيبهم. وبحسب الدبلوماسيين، دام الاجتماع أكثر من أربع ساعات وتضمن أيضًا نقاشًا حول كيفية مواصلة العمل في المجلس. واستدعى الاجتماع هذا الوقت الطويل بسبب الانقطاع المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عديدة كانقطاع الانترنت ومشاكل في الكهرباء. واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن "لم يسبق في التاريخ" عقد لقاء لأعضائه الخمسة عشر بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.

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