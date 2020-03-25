تعليم القاهرة: ملتزمون بتعليق الدراسة وتعقيم المدارس وسنحاسب المخالفين

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن جميع مدارس محافظة القاهرة ملتزمة بتعليمات رئيس الوزراء بتعليق الدراسة لمدة 15 يوم اضافية ، بالاضافة إلى الاتزام بعمليات التطهير والتعقيم طوال فترة تعليق الدراسة.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ، ومن يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة و المحاسبة



