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تعليم

تعليم القاهرة: ملتزمون بتعليق الدراسة وتعقيم المدارس وسنحاسب المخالفين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:15 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم القاهرة - صورة أرشيفية
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ياســـمين بدوي
أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن جميع مدارس محافظة القاهرة ملتزمة بتعليمات رئيس الوزراء بتعليق الدراسة لمدة 15 يوم اضافية ، بالاضافة إلى الاتزام بعمليات التطهير والتعقيم طوال فترة تعليق الدراسة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ، ومن يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة و المحاسبة

وأوضح محمد عطية، أنه بالنسبة لمقر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، فقد تم توفير 2 جهاز لقياس درجة الحرارة عن بعد، لاستخدامه مع العاملين والجمهور عند دخول ديوان المديرية، وذلك لتأمين صحة وسلامة العاملين بالديوان.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: "نحن حريصون كل الحرص على توفير الأمن والسلامة والصحة المهنية للعاملين".
وشدد على أنه يتم تعقيم جميع حجرات ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمبانيه المختلفة، كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة العاملين بالتوازي مع تعقيم الإدارات التعليمية ومدارس القاهرة.
 
وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يتم توزيع مادة مطهرة لتعقيم الأيدي على العاملين بالديوان حرصًا من مجلس الأمناء على حسن تعاونها الإيجابي والبناء ومبادراتها الداعمة ومساهمتها المتميزة في تعقيم وتطهير ديوان تعليم القاهرة.
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