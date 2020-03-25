محافظ قنا يكرم 6 أمهات مثاليات

كرّم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأمهات المثاليات بالمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا والأمهات المثاليات وأسرهن.



تضمن التكريم، 6 أمهات مثاليات، منحهن شهادات تقدير ومبلغ مالى هن: مريم خله سيفين الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، و سعدية أنور محمد الأم المثالية الثانية، و سعيدة محمود أحمد الأم المثالية الثالثة، و حمدية عبدالعزيز رفاعى الأم المثالية لرعايتها ابنة من ذوى الإحتياجات الخاصة.





كما كرّم الداودى، اثنين من الأمهات المثاليات من العاملين بمديرية التضامن الإجتماعى وذلك لحث السيدات العاملات بالأجهزة التنفيذية على التفانى والتميّز في العمل وفى تربية أبنائهن على الوجه الأمثل، مقدمًا التهنئة لهن ولجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، كما دعا الأبناء إلى حسن رعاية الأم والأب داخل الأسرة لأنهم ضحوا كثيرا من أجلهم.





و أضاف محافظ قنا، لأن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها، مؤكدًا أن الاحتفال جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثلًا يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.





من جانبه قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تم اختيار الأمهات الفائزات في المسابقة القومية التى نظمتها وزارة التضامن الإجتماعى للأمهات المثاليات بعناية شديدة، و وفقًا للضوابط والشروط التى حددتها وزارة التضامن والتى كان أبرزها "أم لثلاثة أبناء حاصلين على مؤهلات عليا – صاحبة قصة كفاح مميزة – دورها في تشجيع ابنائها على العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية".





ومن جانبهن قدمت الأمهات المثاليات الشكر والامتنان لمحافظ قنا على هذه اللفتة الكريمة وعلى جميع الجهود التى يبذلها لخدمة أهالي المحافظة والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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