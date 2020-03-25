بسعر التكلفة.. محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للمواطنين عن المطهرات

أعلنت محافظة القاهرة عن توفير سيارة من جهاز الخدمة الوطنية لبيع المطهرات داخل سوق العبور بسعر التكلفة.

وأكدت المحافظة أن ذلك يأتي استمرارا للتعاون بين أجهزة محافظة القاهرة والقوات المسلحة.

وأوضحت المحافظة أن سيارة بيع المطهرات داخل سوق العبور تشمل ١١ صنفا من المطهرات، ويتم البيع بسعر التكلفة.

في سياق آخر، صرح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن فريقا متخصصا قام تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقتي الموسكي والعتبة بعد أن تم إخلاؤهما من الباعة الجائلين أمس، الثلاثاء، للوقاية من فيروس كورونا.





وطالب محافظ القاهرة، رئيس الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.







وطالب الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللحد من انتشار الفيروس.





كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت صباح أمس بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.