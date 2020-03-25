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بعد تأثرها بسبب كورونا .. بشرى سارة من الحكومة لـ العمالة المؤقتة .. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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هاجر إبراهيم

أثيرت مؤخرا الكثير من التخوفات حول الآثار السلبية المتوقع أن يسببها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ، سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم. 


وحول هذا الشأن قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، " خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن تلك الآثار تتمثل في فقدان بعض الأشخاص لوظيفتهم سواء بشكل دائم أو مؤقت نتيجة الانكماش الذي يحدث في بعض القطاعات . 


وحول أكثر القطاعات المتضررة بسبب كورونا  في مصر قال نادر سعد الدين إنها السياحة ، وذلك نتيجة الإجراءات التي كان من الضروي فرضها من جانب الحكومة المصرية لمواجهة كورونا . 


وعن مصير العمالة المؤقتة ، قال نادر إن رئاسة الوزراء تهتم بها كثيرا، موضحا أن هناك فكرة سيتم تنفيذها حاليا عبارة عن صندوق ستكون موارده جزء من الموارد الحكومية وسيتم استغلال موارده لصالح  تعويض العمالة المؤقتة ، مؤكدا أن هناك مناقشات عن تسجيل عدد الاشخاص التى تضررت من تلك الفئة نتيجة فقدان وظائفها بشكل مؤقت.



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