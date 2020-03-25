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اقتصاد

ارتفاع أسهم 96 شركة.. البورصة المصرية تحقق 3.4 مليار جنيه مكاسب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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محمد صبيح

ارتفعت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة بحلول الساعة 13:00 خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية.


وانخفضت أسهم 22 شركة ولم تتغير أسهم 34 شركة بعد أن تم التداول على أسهم 152 شركة.


وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين مقابل مبيعات المستثمرين الأجانب.


وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه مسجلا مستوى 537.2 مليار جنيه مقابل 533.8 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% مسجلا 9806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% مسجلا 1301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57%، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة1.1%.


وزاد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.6% مسجلا 920 نقطة.
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