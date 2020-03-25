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حوادث

4 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات.. الداخلية: ضبط 1389 مخالفة مرورية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

 حيث أسفرت جهود الإدارة العامة للمرو خلال 24 ساعة عن ضبط 3981 مخالفة مرورية متنوعة.


وضمت المخالفات 1389 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و181 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و7 دراجات نارية مخالفة، و27 مخالفة "موقف عشوائى"، و51 مخالفة شروط الترخيص، و4 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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